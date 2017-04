Speler gewond na explosies bij spelersbus Borussia Dortmund

De Duitse club meldt zelf ook dat "een incident" heeft plaatsgevonden rond de spelersbus en dat één iemand daarbij letsel heeft opgelopen.

De spelers zijn echter niet in gevaar, meldt Dortmund op Twitter. In en rondom het stadion zou bovendien geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie. De politie roept iedereen op de rust te bewaren. "Er is geen reden tot bezorgdheid voor de mensen in het stadion."

De wedstrijd tegen Monaco is uitgesteld tot woensdagavond om 18.45 uur. Mensen met een kaart voor de wedstrijd van vandaag kunnen daarmee woensdag ook het stadion in.

Volgens de Duitse politie vonden er drie explosies plaats op zo'n tien kilometer van het stadion, voor het spelershotel. De spelers waren net op weg richting het Signal Iduna Park. De bus is op twee plekken beschadigd en er zouden meerdere ruiten gesneuveld zijn.

Bartra zou bij het incident lichte verwondingen aan zijn arm hebben opgelopen door de glasscherven na de explosies. De Spaanse verdediger werd vervolgens uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd, meldt zijn familie aan Spaanse media.

Mogelijk wordt de heenwedstrijd tegen AS Monaco in de kwartfinales van de Champions League uitgesteld. Dortmund is daarover in gesprek met de UEFA. Om 20.30 uur volgt uitsluitsel, meldt de Duitse club.

De politie van Dortmund onderzoekt of er sprake is van een gerichte aanval.