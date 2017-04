Speler gewond na explosies bij spelersbus Borussia Dortmund

De explosies waren dinsdag aan het begin van de avond, bijna twee uur voordat het kwartfinaleduel in het Signal Iduna Stadion in Dortmund om 20.45 uur zou beginnen. De politie heeft later een brief gevonden, de echtheid van het schrijven is nog niet vastgesteld.

Dortmund meldde eerst dat er "een incident" had plaatsgevonden rond de spelersbus. In eerste instantie leek de explosie veroorzaakt door een vuurwerkbom die naar de bus zou zijn gegooid. De politie stelde later dat het om "serieuze explosieven" zou gaan.

Dortmund-speler Bartra raakte gewond door de explosie. Hij moet aan zijn pols en arm geopereerd worden.

Onderzoek

Direct na het incident stuurde de politie een drone de lucht in om "sporen veilig te stellen". Later meldde de politie geen aanwijzingen te hebben dat er sprake zou zijn van een terroristische daad. Ook wangedrag van supporters heeft de politie nog niet kunnen vaststellen.

Het onderzoek van de politie is nog gaande, maar de politie weet vrijwel zeker dat de explosieven in een heg op de route van de spelersbus waren verstopt. Ze gingen af op het moment dat het voertuig passeerde, met drie explosies tot gevolg op zo'n tien kilometer van het stadion, voor het spelershotel.

De spelers waren net op weg richting het stadion. De bus is als gevolg van de explosies op twee plekken beschadigd geraakt. Een ruit aan de achterkant is gesneuveld, op de plek waar verdediger Bartra zat. Uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Verwondingen Bartra

De verwondingen van de 26-jarige Bartra, achtvoudig international van Spanje, zijn niet ernstig. Hij werd door glasscherven geraakt en heeft een snee aan zijn arm, zo meldt zijn familie aan Spaanse media.

Andere spelers zijn niet in gevaar geweest, meldt Dortmund op Twitter. De politie van Dortmund onderzoekt of er sprake is van een gerichte aanval.

In en rondom het stadion was geen sprake van een onveilige situatie. Er zou geen reden zijn geweest voor bezorgdheid onder aanwezigen in het stadion. Toeschouwers verlaten het stadion ondertussen langzaam.

Uitstel

Woensdag om 18.45 uur wordt de wedstrijd tussen Dortmund en Monaco alsnog gespeeld. Mensen met een kaart voor de wedstrijd van dinsdag kunnen daarmee woensdag ook het stadion in. Woensdag 19 april is de return in Monte Carlo.

De andere kwartfinalewedstrijd van dinsdag, tussen Juventus en FC Barcelona, is wel gewoon om 20.45 uur van start gegaan.