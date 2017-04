Lewandowski hervat training maar blijft twijfelgeval voor duel met Real

Lewandowski stapte dinsdag met zijn ploeggenoten het veld op voor een grotendeels besloten training. Een dag eerder ontbrak hij nog op het veld vanwege een gekneusde schouder.

De Pool bleek echter nog niet volledig hersteld van zijn schouderblessure. De spits trainde dinsdag slechts twintig minuten mee. Volgens Bild zal Lewandowski woensdag de pijn verbijten en speelt hij toch mee tegen Real Madrid.

"Ik beslis morgen of hij meespeelt", zei trainer Carlo Ancelotti op de persconferentie richting de heenwedstrijd tegen de 'Koninklijke'. "Als hij dan nog pijn heeft, zal hij niet meedoen."

Lewandowski liep de kwetsuur zaterdag op tijdens het gewonnen competitieduel met zijn oude club Borussia Dortmund (4-1). De spits nam twee van de vier doelpunten voor zijn rekening. Hij moest kort na zijn tweede treffer, een benutte strafschop, geblesseerd naar de kant.

Müller

Waar er nog een vraagteken staat achter de naam van de 28-jarige Lewandowski, kan Ancelotti tegen Real Madrid waarschijnlijk wel weer beschikken over Thomas Müller, die geen last meer lijkt te hebben van zijn enkel.

Doelman Manuel Neuer trainde dinsdag apart van de groep. Hij miste de laatste drie wedstrijden vanwege een kleine operatie aan zijn voet.

De wedstrijd tussen Bayern en Real begint woensdag om 20.45 uur in de Allianz Arena en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Nicola Rizzoli. Dinsdag 18 april is de return in Bernabeu. Het wordt sowieso een bijzonder tweeluik, omdat Bayern en Real de laatste jaren altijd de laatste vier haalden in het miljoenenbal.

De laatste keer dat Bayern ontbrak in de halve finales was in 2011 en een jaar eerder was Real Madrid er voor het laatst niet bij in de halve finales.

Bayern-Real is woensdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Atletico Madrid-Leicester City te zien.

Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra woensdag de opstellingen bekend zijn voor Bayern-Real? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.