Dortmund vestigt hoop in CL-duel met Monaco op Aubameyang

"Hij moet de absolute topvorm hebben, als we de halve finales willen bereiken", zei de coach maandag op de persconferentie voorafgaand aan het eerste duel op dinsdag in eigen stadion.

De spits uit Gabon was dit seizoen in zeven wedstrijden in het miljoenenbal goed voor evenveel treffers, terwijl hij ook in de Bundesliga de ene na de andere goal maakt.

"We hebben hem dan ook hard nodig", erkende Tuchel. "En dan bedoel ik niet alleen zijn kwaliteiten in de afwerking, maar ook de bijdrage die hij defensief levert en hoe hij in de kleedkamer is. Zijn aanwezigheid is rustgevend."

De kans is aanwezig dat Aubameyang voorin gezelschap krijgt van Marco Reus. Die aanvaller kwakkelt met blessureleed, maar heeft de afgelopen dagen weer meegetraind. "We bekijken na de training van vandaag hoe het met hem is. We stellen hem alleen op als hij ook echt kan spelen", zei Tuchel.

Bayern

De voorbereiding op het duel met Monaco is volgens Tuchel niet ideaal, gezien de zware nederlaag die 'BVB' zaterdag in de Bundesliga leed tegen Bayern M√ľnchen (4-1). "Een zeer verdiende nederlaag, maar dat moeten we achter ons laten. Soms is het beter een wedstrijd gewoon te vergeten, zeker als je drie duels in zes dagen afwerkt."

De coach is erg onder de indruk van Monaco, dat aan kop gaat in de Franse Ligue 1 en bovendien weinig moeite heeft met scoren. De ploeg is in de competitie al goed voor 88 treffers in 31 duels.

"Ze hebben niet alleen zeer talentvolle spelers, maar ook een hecht en compact collectief. Een team met veel grote karakters en een coach met een eigen uitgesproken stijl. Ik schat de kansen op fiftyfifty dat we het redden.''

Beide partijen treffen elkaar dinsdag in het Signal Iduna Park in Dortmund. De aftrap is om 20.45 uur.

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is dinsdag in ruime samenvatting te zien op Veronica, NU.nl en de NUsport-app, na de livewedstrijd Juventus-FC Barcelona. De uitzending begint om 20.00 uur.