Defensieve problemen bij Real Madrid voor kwartfinale tegen Bayern

Nadat eerder al duidelijk werd dat Raphaël Varane en Pepe niet kunnen spelen, ontbrak maandag Daniel Carvajal bij de groepstraining. Of het meespelen van de rechtsback woensdag in München in gevaar is, liet de Madrileense club in het midden.

Varane heeft al langer last van een hamstringblessure, Pepe blesseerde zich zaterdag in de derby tegen Atlético Madrid (1-1) aan de ribben.

Bij Bayern München trainden maandag Robert Lewandowski, Javi Martinez en David Alaba niet met de groep mee.

Spits Lewandowski hield aan het duel met Borussia Dortmund een gekneusde schouder over. Martinez en Alaba werden uit voorzorg ontzien. Bayern mist in ieder geval verdediger Mats Hummels. Doelman Manuel Neuer is na een voetoperatie weer beschikbaar.

Müller

Thomas Müller is hersteld van een lichte enkelblessure. "Ik heb normaal mee kunnen trainen, dat is een goed teken", zegt de Duitser op de site van zijn club.

"We zijn goed voorbereid en vol zelfvertrouwen", vertelt Müller. "Dit is een grote wedstrijd tussen twee absolute topclubs. Natuurlijk is de voorpret groot. Dat merk je aan je omgeving, niet alleen bij de media, maar ook bij vrienden en bekenden in München. Iedereen heeft het over deze wedstrijd."

De wedstrijd tussen Bayern München en Real Madrid wordt woensdag uitgezonden op Veronica, NU.nl en de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur, de aftrap is om 20.45 uur.

Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra de uitzending van Bayern München-Real Madrid begint? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor ‘Mijn nieuws + pushbericht’.