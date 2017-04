Deze vijf dingen moet je weten over Juventus-FC Barcelona

1. Herhaling finale 2015

De ontmoeting tussen Barcelona en Juventus is een herhaling van de finale van het seizoen 2014/2015. In Berlijn trokken de Catalanen destijds met 3-1 aan het langste eind.

Ivan Rakitic opende al snel de score voor Barcelona, maar huidig Real Madrid-aanvaller Alvaro Morata tekende kort na rust voor de gelijkmaker. Dankzij treffers van Luis Suarez en Neymar ging de 'Cup met de Grote Oren' voor de vijfde keer in de geschiedenis naar Barcelona.

2. Juve lang ongeslagen

Samen met Real is Juventus de enige club die dit seizoen nog niet verloor in de Champions League. De Italianen speelden tweemaal gelijk en wonnen zes duels, waaronder de laatste vier wedstrijden.

Als 'de Oude Dame' ook van 'Barça' wint, dan betekent dat een evenaring van het grootste aantal zeges op rij in de Champions League. Eerder lukte dat de club in het najaar van 2004 en tussen november 2012 en maart 2013. In de achtste finale tegen FC Porto hield 'Juve' tweemaal de nul: 0-2 en 1-0.

3. Topdefensie versus supervoorhoede

Juventus hield dit seizoen in zes van de acht Champions League-duels de nul en incasseerde pas twee treffers. Daarmee heeft de ploeg van trainer Massimiliano Allegri de minst gepasseerde achterhoede dit seizoen.

Barcelona beschikt over de meest gevreesde voorhoede van Europa. Met zijn elf goals voert Lionel Messi de topscorersranglijst van deze jaargang aan. De 'tridente' Messi-Suarez-Neymar was dit seizoen respectievelijk goed voor elf, vier en drie treffers in de Champions League. In de achtste finale presteerde Barcelona het schier onmogelijke door met een 6-1 zege op Paris Saint-Germain een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken.

Pikant detail: Suarez staat tegenover Juventus-verdediger Giorgio Chiellini, de speler die hij tijdens het WK 2014 in zijn schouder beet. Het leverde de spits uit Uruguay een schorsing van vier maanden op.

4. Messi op naar de honderd

Zowel Messi als zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo hoopt als eerste speler de mijlpaal van honderd goals in de Champions League te bereiken. Ronaldo, die met Real tegen Bayern München speelt in de kwartfinale, staat op 95 treffers, Messi heeft eenmaal minder gescoord.

In negen wedstrijden tegen door Allegri gecoachte teams scoorde Messi in het verleden acht doelpunten. Alleen tegen manager Arsène Wenger wist Messi vaker te scoren in de Champions League: negenmaal.

Juventus-verdediger Dani Alves speelde in de Champions League-finale van 2015 nog bij Barcelona. De inmiddels 33-jarige rechtsback was liefst acht seizoenen bij de Spaanse grootmacht actief, waar hij een goede klik had met Messi. Nog altijd is er geen speler die in zijn carrière meer assists gaf aan de Argentijnse sterspeler dan Alves (veertig).

5. Live-uitzending op NUsport en Veronica

