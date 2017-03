Robben met Bayern tegen Real Madrid in kwartfinales Champions League

De heenduels zijn op dinsdag 11 en woensdag 12 april. De returns vinden plaats op dinsdag 18 en woensdag 19 april.

Het duel met Real Madrid wordt voor Bayern-aanvaller Arjen Robben een weerzien met zijn oude werkgever. Robben speelde tussen 2007 en 2009 voor de Madrilenen.

Bayern en Real stonden 22 keer eerder tegenover elkaar. In Europees verband zijn het daarmee de clubs die elkaar het vaakst troffen.

In de achtste finales was Bayern München over twee duels veel te sterk voor Arsenal (twee keer 5-1). Real Madrid kende met het Italiaanse Napoli ook niet heel veel problemen.

In de knock-outfase van Europese toernooien troffen Bayern en Real elkaar in het verleden tien keer. De Duitsers en Spanjaarden trokken allebei vijf maal aan het langste eind.

Barcelona

De kwartfinale tussen Barcelona en Juventus is een herhaling van de Champions League-finale van 2015, die toen met 3-1 gewonnen werd door Barcelona.

De Spaanse kampioen plaatste zich voor de laatste acht dankzij een miraculeuze 6-1 overwinning op Paris Saint-Germain, nadat het eeste duel in Parijs met 4-0 verloren werd. Juventus rekende over twee duels af met Porto.

De laatste vier seizoenen ging de eindzege in de Champions League één keer naar Bayern München (2013), en tweemaal naar Real (2014 en 2016). Barcelona was in 2015 de enige andere club die het toernooi in die periode won.

Atletico Madrid lijkt het met Leicester als tegenstander getroffen te hebben. Het team van coach Diego Simeone bereikte zowel in 2014 als 2016 de finale van de Champions League, maar moest de zege twee keer aan stadgenoot Real laten.

De halve finales staan in de eerste weken van mei op het programma. De eindstrijd is op zaterdag 3 juni in Cardiff.

De volledige loting:

Dinsdag 11 april

Borussia Dortmund-AS Monaco

Juventus-FC Barcelona

Woensdag 12 april

Atletico Madrid-Leicester City

Bayern München-Real Madrid

Dinsdag 18 april

Leicester City-Atletico Madrid

Real Madrid-Bayern München

Woensdag 19 april

AS Monaco-Borussia Dortmund

FC Barcelona-Juventus