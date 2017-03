Atletico ten koste van Leverkusen simpel naar laatste acht

Dat was voor de ploeg van trainer Diego Simeone ruim voldoende nadat de spectaculaire heenwedstrijd in Duitsland vorige week met 2-4 werd gewonnen.

AS Monaco plaatste zich woensdag dankzij een 3-1 thuiszege op Manchester City ook voor de kwartfinales. Eerder schaarden Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Juventus en Leicester City zich al onder de laatste acht. Vrijdag is de loting in Nyon.

Atletico bereikte zowel vorig seizoen als in 2014 de finale van de Champions League. Beide keren was stadgenoot Real Madrid te sterk.

De kwartfinales worden gespeeld op 11 en 12 april. De return vinden op 18 en 19 april plaats. De eindstrijd van de Champions League is op 3 juni in Wales.

Oblak

Leverkusen ging er wel voor in Madrid, al kwam het vanwege het verlies in de heenwedstrijd nooit in de buurt van de volgende ronde. De eerste kans was voor de Duitsers. Al na enkele minuten schoot Kevin Volland maar net voor het doel van keeper Jan Oblak langs.

De meeste kansen waren voor de thuisclub. Angel Correa slaagde er mede door het goede werk van doelman Bernd Leno meerdere keren niet in te scoren.

Toch leek Leverkusen ook in de tweede helft nog te geloven in een zege. Weer was de eerste mogelijkheid voor Volland en bij andere kansen voor de ploeg van trainer Tayfun Korkut toonde doelman Oblak zich onpasseerbaar.

Aangezien Leverkusen bleef aandringen kwam er steeds meer ruimte voor de thuisclub, maar de Spanjaarden wisten de overtalsituaties niet uit te spelen.

