AS Monaco verslaat City en bereikt kwartfinales Champions League

AS Monaco maakte in de eerste helft het verschil tegen City. De ploeg van trainer Leonardo Jardim imponeerde in de beginfase en kwam al na zeven minuten op voorsprong via Kylian Mbappé. Twintig minuten later schoof Fabinho de 2-0 binnen.

Manchester City, dat in de eerste helft geen enkele kans kreeg, liet zich na rust vaker voor het doel van doelman Danijel Subasic zien. Het leverde diverse kansen op voor Sergio Agüero, maar de 2-1 werd na zeventig minuten uiteindelijk binnengewerkt door Leroy Sané.

Op basis van die stand mocht City zich weer even kwartfinalist noemen, maar het was AS Monaco dat aan het langste eind trok. Tiemoue Bakayoko kopte de 3-1 binnen en bezorgde zijn ploeg zo voor de vierde keer in de historie een plek bij de laatste acht.

Leicester City is nu de enige overgebleven Engelse ploeg in de Champions League. De regerend kampioen schakelde dinsdagavond Sevilla uit. Guardiola, die tegen AS Monaco de honderdste Europese wedstrijd uit zijn trainersloopbaan coachte, werd nog nooit uitgeschakeld in dit stadium van de Champions League.

Mbappé

De manager sprak in aanloop naar de wedstrijd de intentie uit om vol op de aanval te gaan, maar zijn ploeg kwam er in de eerste helft totaal niet aan te pas. AS Monaco nam direct het initiatief en zette City zwaar onder druk.

De thuisploeg moest het in de return stellen zonder de geblesseerde Radamel Falcao, maar van het ontbreken van de clubtopscorer was niets te merken. AS Monaco kreeg al na zes minuten een goede kans via Mbappé, maar de pas 18-jarige aanvaller stuitte op doelman Willy Caballero.

Twee minuten later werd Monaco alsnog beloond voor de ijzersterke openingsfase. Weer was het Mbappé die de bal kreeg na een slecht verwerkte corner en ditmaal faalde de Fransman niet in de afronding: 1-0. Ook na de vroege openingstreffer kon Manchester City niets anders doen dan tegenhouden.

Monaco ging op jacht naar de cruciale 2-0 en leek na een kwartier de marge ook te verdubbelen, maar het doelpunt van uitblinker Mbappé werd afgekeurd wegens buitenspel. Na 29 minuten was het wel raak. Na een strakke voorzet aan de linkerkant van Benjamin Mendy schoof Fabinho de 2-0 feilloos achter Caballero.

Agüero

Manchester City, dat voor rust in aanvallend opzicht niets had laten zien, zocht aan het begin van de tweede helft vaker het doel van Monaco op. Het resulteerde in twee goede kansen voor Agüero, maar de spits had zijn vizier niet op scherp staan.

Manchester City zag de aanvallende intenties even later toch worden beloond met de 2-1. Na zeventig minuten stond Sané op de goede plek om de belangrijke aansluitingstreffer binnen te werken, waardoor City zich weer virtueel kwartfinalist mocht noemen. Monaco hoefde echter maar even aan te zetten om weer gevaarlijk te worden en vergrootte de marge na 77 minuten weer naar twee.

Uit een indraaiende vrije trap van Thomas Lemar kopte Bakayoko de bal fraai in de rechterhoek: 3-1. City moest daardoor weer op zoek naar een treffer om een pijnlijke uitschakeling te voorkomen, maar de ploeg van Guardiola was niet goed genoeg om het de verdediging van Monaco lastig te maken en kan zich de rest van dit seizoen richten op de Premier League en de FA Cup.

