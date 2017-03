Morgan: 'Leicester heeft weer het onmogelijke gepresteerd'

"Ongelooflijk. Ik kan het nog niet helemaal geloven", jubelde de Jamaicaanse doelpuntenmaker na de 2-0 overwinning in het eigen King Power Stadium.

Leicester verraste vorig jaar vriend en vijand door beslag te leggen op de Engelse landstitel en debuteerde dit seizoen op het hoogste Europese podium. "We zijn nieuwkomers in de Champions League en hadden nooit verwacht dat we zo ver zouden komen, maar hier staan we dan", aldus de 33-jarige Morgan.

"Dit moet wel een van de mooiste momenten in de clubgeschiedenis zijn. Ik vraag me af of het ooit nog eens gebeurt, maar wij hebben het maar mooi geflikt. We hebben het ongelijk van een hoop mensen bewezen en hebben weer het onmogelijke gepresteerd."

Morgan wil nog niet te ver vooruitkijken. De Engelsen gaan vrijdag de pot in voor de loting van de kwartfinales. "We zien wel wie er uit de loting komt rollen. We gaan nu eerst genieten, want dit is een geweldige avond voor Leicester."

