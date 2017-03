Leicester ten koste van Sevilla naar kwartfinales Champions League

Leicester had de zege in het King Power Stadium te danken aan doelpunten van Wes Morgan en Marc Albrighton.

Sevilla kreeg tien minuten voor tijd nog een uitgelezen mogelijkheid om een verlenging af te dwingen, maar Steven N'Zonzi zag zijn strafschop gekeerd worden door doelman Kasper Schmeichel.

De verrassende Premier League-kampioen van vorig jaar debuteerde dit seizoen in het miljoenenbal en boekte dus zijn beste Europese resultaat ooit.

Door de overwinning van Leicester is Engeland bovendien het eerste land dat acht verschillende clubs in de kwartfinales van de Champions League heeft gehad. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leeds United, Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur gingen de 'Foxes' in het verleden al eens voor.

Zenuwachtig

Leicester begon een tikkeltje zenuwachtig aan de return tegen Sevilla. De ploeg van manager Craig Shakespeare, die deze week definitief werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Claudio Ranieri, had al na vier minuten spelen op achterstand kunnen staan, ware het niet dat Schmeichel een prima antwoord had op een schot in de korte hoek van Samir Nasri.

Daarna kwam de thuisclub beter in haar ritme en leverde de eerste echte kans gelijk een goal op. Morgan kreeg de bal uit een vrije trap van Riyad Mahrez wat gelukkig tegen zijn knie aan, waardoor keeper Sergio Rico kansloos was: 1-0.

In het restant van de eerste helft gebeurde er weinig, maar na rust viel er genoeg te beleven voor beide doelen. Leicester ontsnapte in de 53e minuut aan de gelijkmaker toen een prachtig afstandsschot van Sergio Escudero uiteenspatte op de lat.

Aan de andere kant was het wel weer raak. Albrighton genoot volledige vrijheid op de rand van het zestienmetergebied en schoot de bal op koelbloedige wijze achter Rico: 2-0.

Nasri

Sevilla moest vanaf dat moment natuurlijk nog meer komen en kreeg ook wel kansen op de 2-1. Schmeichel toonde zich echter steeds een sta-in-de-weg voor de aanvallers van de bezoekers. Zo redde hij in de 73e minuut knap op een inzet van dichtbij van Joaquin Correa.

De opdracht van Sevilla werd er een minuut later niet makkelijker op toen Nasri na een opstootje met Jamie Vardy zijn tweede gele kaart van de wedstrijd ontving. Toch hadden de Spanjaarden nog een treffer moeten maken. Schmeichel haalde Vitolo binnen zijn eigen strafschopgebied onderuit, maar herstelde zijn fout door de slap ingeschoten penalty van N'Zonzi te stoppen.

Het geloof was daarmee uit het elftal van Sevilla verdwenen. Leicester kreeg via Vardy tot twee keer toe de kans om het duel in het slot te gooien, maar de spits hield het tot de allerlaatste minuut spannend.

