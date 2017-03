Falcao hoopt op tijd fit te zijn voor achtste finale tussen Monaco en City

Falcao (31) maakte zaterdag tegen Girondins Bordeaux (2-1 zege) als invaller zijn rentree. In de slotfase van die wedstrijd kreeg hij wederom een tik te verduren.

"Het was een zware tik, maar hopelijk ben ik op tijd in orde", zei Falcao. De Colombiaan trainde maandag nog apart van de groep. De verwachting is desondanks dat hij woensdag aan de aftrap staat van de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales.

Na de 5-3-nederlaag in Manchester moet de club uit het prinsdom in het eigen Stade Louis II minimaal twee keer scoren om door te gaan. "We geloven erin dat we dat kunnen", aldus Falcao.

Strafschop

Drie weken geleden in Manchester was Falcao nog tweemaal trefzeker, maar miste hij ook een strafschop.

