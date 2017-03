'PSG dient klacht in bij UEFA over arbiter bij verloren duel met Barcelona'

PSG heeft volgens de grote Zuid-Europese sportkranten Marca en La Gazzetta dello Sport in een brief zijn onvrede kenbaar gemaakt.

De Franse club heeft niet de hoop dat de wedstrijd opnieuw gespeeld wordt, maar wil wel zijn verhaal kwijt en is benieuwd naar het standpunt van de UEFA.

Vorige week dinsdag verloor PSG in een sensationele wedstrijd met 6-1 van Barcelona. Dat was precies voldoende voor de Spanjaarden om de kwartfinale te bereiken, want eerder won de ploeg van trainer Unai Emery het thuisduel met 4-0.

Belangrijkste verwijten

De uitgebreide brief is opgesteld met behulp van voormalig toparbiters. De belangrijkste verwijten die PSG aan Aytekin maakt zijn dat de club geen penalty kreeg na een handsbal van Javier Mascherano en een overtreding op Angel Di Maria van diezelfde Barcelona-verdediger.

De twee strafschoppen die Barcelona wél kreeg worden door PSG eveneens betwist. Bij de eerste penalty zou Neymar bewust tegen de struikelende verdediger Thomas Meunier aangelopen zijn, aan de tweede strafschop ging een vermeende schwalbe van Luis Suarez vooraf.

De spits van Barcelona had eerder in de wedstrijd al geel gekregen voor een fopduik en had van het veld gestuurd moeten worden, vindt PSG.

De Fransen zijn bovendien van mening dat Neymar een rode kaart verdiende voor zijn natrappende beweging tegen PSG-verdediger Marquinhos. Barça-verdediger Gerard Piqué ontsnapte volgens de Fransen bij een overtreding op Edinson Cavani en bij een handsbal aan zijn tweede gele kaart.