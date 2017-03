Vijf dingen die je moet weten over Leicester City-Sevilla

1. Leicester in vorm sinds ontslag Ranieri

Leicester City kreeg de halve voetbalwereld over zich heen na het ontslag van trainer Claudio Ranieri, maar tot dusver haalt de clubleiding wel zijn gelijk. Sinds het vertrek van de 65-jarige Italiaan, die vorig jaar het onmogelijke presteerde door de club naar de landstitel te loodsen, wonnen de 'Foxes' van Liverpool en Hull City, waardoor de vrees voor degradatie iets is afgenomen.

Opvallend is dat Leicester zich onder Ranieri in de Champions League onttrok aan de malaise van dit seizoen. De Engelsen doorliepen hun eerste poulefase ooit in het miljoenenbal met speels gemak en na de 2-1 nederlaag drie weken geleden in Sevilla (de laatste wedstrijd onder Ranieri) mogen Leicester en de nieuwe hoofdtrainer Craig Shakespeare nog hopen op de kwartfinales.

2. Sevilla extreem sterk in Europese knock-outwedstrijden

Sevilla had de afgelopen jaren een abonnement op de eindzege in de Europa League (winst in 2014, 2015 en 2016) en dus is het lang geleden dat de Spanjaarden werden uitgeschakeld in een Europees tweeluik. De laatste club die over twee wedstrijden te sterk was voor Sevilla was Hannover 96 in de play-offs voor de Europa League in augustus 2011. Sindsdien schakelden de 'Sevillistas' liefst veertien clubs uit in de knock-outfase. Leicester kan de vijftiende worden.

3. Vakidioot Sampaoli wil het publiek en de tv-kijkers vermaken

Mocht u zich tijdens de wedstrijd vervelen, dan zal Jorge Sampaoli dat zich aanrekenen. De trainer van Sevilla vergelijkt voetbal namelijk met kunst en ziet het als zijn taak om ervoor te zorgen dat het publiek met een glimlach het stadion verlaat. Bezeten van voetbal kiest de Argentijn bij Sevilla daarom steevast voor de aanval en die tactiek werkt, want de ploeg blijft in de Primera Division in het spoor van Real Madrid en FC Barcelona.

Het is ook niet verwonderlijk dat de 57-jarige Sampaoli genoemd wordt als toekomstig trainer van Barcelona, zeker sinds Luis Enrique vorige maand zijn vertrek aankondigde bij de Catalaanse club.

4. Spanje of Engeland wordt eerste land ooit met acht kwartfinalisten

Zowel Sevilla als Leicester gaat voor zijn eerste kwartfinaleplaats ooit in de Champions League en die strijd heeft ook een nationaal tintje. Momenteel hebben sinds de start van het toernooi in 1992 Engeland (Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leeds United, Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur), Spanje (FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Deportivo La Coruña en Malaga) en Frankrijk (Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Olympique Lyon, AS Monaco, Nantes, Girondins Bordeaux en Auxerre) zeven verschillende clubs bij de laatste acht gehad. De winnaar van het tweeluik Leicester-Sevilla zorgt er dus voor dat zijn land alleen aan kop gaat.

