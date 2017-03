Vijf dingen die je moet weten over AS Monaco-Manchester City

1. Terugdenken aan Morientes

In Monaco gaan de gedachten deze dagen terug naar het succesvolle seizoen 2003/2004, toen de club de finale van de Champions League bereikte en uiteindelijk verloor van FC Porto. In de halve finale maakte de ploeg uit het prinsdom destijd een 4-2 nederlaag uit de heenwedstrijd tegen Real Madrid goed, door thuis met 3-1 te winnen. Real Madrid-huurling Fernando Morientes was toen een van de doelpuntenmakers.

Het historische duel met Real Madrid is de enige keer in de geschiedenis dat Monaco een nederlaag van twee doelpunten verschil wist goed te maken. Ook tegen Manchester City zou een 3-1 thuiszege volstaan voor een plek in de kwartfinale.

2. Slechte cijfers City

Het gebeurde in de geschiedenis van de Champions League nog nooit dat een ploeg die vijf goals maakte in één duel werd uitgeschakeld in de knock-outfase. Toch is de ploeg van manager Josep Guardiola gezien de recente cijfers allerminst zeker van een plek bij de laatste acht.

In de laatste vijf uitwedstrijden in Europa wist Manchester City niet te winnen. In december 2014 hield de club voor het laatst de nul in een uitwedstrijd in Europa (0-2 tegen AS Roma). Sindsdien kregen de Engelsen tien duels op rij minimaal één tegentreffer.

3. Record voor Agüero

Met twee doelpunten had Sergio Agüero een groot aandeel in de comeback van City van een 2-3 achterstand in de heenwedstrijd. De Argentijnse spits kan in Monaco zijn veertigste Champions League-duel voor de ploeg uit Manchester spelen. Daarmee lost hij doelman Joe Hart (39 duels) af als houder van het clubrecord.

4. 'De nieuwe Henry'

In het heenduel maakte Kylian Mbappé grote indruk bij de huidige koploper in de Ligue 1. De tiener zorgde op fraaie wijze voor de tweede treffer van Monaco. In Frankrijk wordt Mbappé als een enorm talent beschouwd. Regelmatig wordt hij vergeleken met voormalig topspits Thierry Henry, die zijn carrière ook in Monaco begon.

Als Mbappé opnieuw scoort tegen City, dan pakt hij een Frans record af van een andere topspits. Karim Benzema was 18 jaar en 281 dagen oud toen hij zijn tweede doelpunt in het miljoenenbal maakte. Mbappé is woensdag 18 jaar en 85 dagen jong.

