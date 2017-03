Emery beseft dat PSG enorme kans heeft laten liggen tegen Barcelona

De Franse ploeg verloor woensdag in een historische wedstrijd in Camp Nou met 6-1 van Barcelona, nadat het de heenwedstrijd in Parijs met 4-0 had gewonnen.

"Als we de wedstrijd analyseren, hebben we een enorme kans laten liggen", baalde Emery na afloop van de wedstrijd.

Barcelona kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Luis Suarez en verdubbelde de score nog voor rust door een eigen doelpunt van Layvin Kurzawa.

"In de eerste helft slaagden we er niet in om druk te zetten of iets met de bal te doen", constateerde de Spaanse coach. "Onze verdediging stond te diep en zij hadden meer kansen om te scoren. Aan beide doelpunten in de eerste helft gingen fouten van ons vooraf."

Fouten

Nadat Lionel Messi Barcelona kort na rust uit een penalty op 3-0 had gebracht, leek Edinson Cavani even later met een tegentreffer een einde aan alle illusies van de Catalanen te maken.

"In de tweede helft speelden we rustiger en stonden we beter opgesteld", zegt Emery. "We speelden een stuk beter en kregen een kans op de 3-2."

Maar in de slotfase slaagde Barcelona er door twee doelpunten van Neymar (waarvan één uit een penalty) en een treffer van Sergi Roberto toch nog in om de kwartfinales te bereiken.

"De beslissingen van de arbitrage waren niet in ons voordeel en uiteindelijk hebben we alles laten liggen in de slotfase. Barcelona is in staat om dat af te dwingen. Het was alles of niets voor hen in de laatste minuten."

