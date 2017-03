Spelers en staf FC Barcelona uitzinnig van vreugde na comeback

"Iedereen bleef geloven in een stunt. Het team speelde geweldig en is daar aan het einde van de wedstrijd voor beloond", constateerde coach Luis Enrique na afloop.

FC Barcelona wist de historische stunt pas in de slotfase te bewerkstelligen; de ploeg van Enrique trof in de laatste zes minuten liefst drie keer doel. De beslissende treffer in extremis kwam op naam van Sergi Roberto.

Eerder in de wedstrijd hadden Luis Suarez, Lionel Messi en Neymar (twee) ook al gescoord namens FC Barcelona, terwijl Layvin Kurzawa voor rust in eigen doel schoot. De 3-1 van Edinson Cavani tien minuten na rust was daardoor niks meer waard.

"We hebben veel risico genomen, maar dat heeft zich wel uitbetaald", aldus Enrique. "Zulke wedstrijden zie je maar zelden in het voetbal en dit keer was het onze beurt. De sleutel naar succes was onze effectiviteit."

Rakitic

Ook middenvelder Ivan Rakitic was na afloop in een jubelstemming. "Dit was echt een onmogelijke opdracht, dus ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Zelfs een kwartier na de wedstrijd moet het besef nog komen. Echt bizar."

Voorzitter Josep Bartomeu prijst vooral de manier waarop Barcelona zich wist te plaatsen voor de kwartfinales. "Dit is een historische avond die we nooit zullen vergeten. Dat we op deze manier terugkomen geeft ons nog meer energie om het seizoen succesvol af te maken."

