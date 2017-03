FC Barcelona bereikt kwartfinales Champions League na historische stunt

Het is de eerste keer in de historie van het Europese clubvoetbal dat een team een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weet goed te maken.

FC Barcelona kwam veel beter voor de dag dan in de heenwedstrijd en stond na drie minuten al op een 1-0 voorsprong door Luis Suarez. Die marge werd vlak voor rust zelfs verdubbeld nadat Layvin Kurzawa de bal ongelukkig in eigen doel werkte.

Aan het begin van de tweede helft was het wederom raak voor FC Barcelona. Na een overtreding op Neymar in het strafschopgebied wist Lionel Messi een strafschop te verzilveren: 3-0.

Op dat moment had Barcelona nog maar een treffer nodig voor een verlenging, maar Edinson Cavani leek na 52 minuten aan alle Catalaanse hoop een einde te maken door de 3-1 aan te tekenen.

FC Barcelona moest daardoor nog drie keer scoren, maar slaagde erin het onmogelijke te doen. Neymar scoorde in de laatste twee minuten twee keer en Sergi Roberto tekende diep in blessuretijd voor de bevrijdende 6-1, waardoor FC Barcelona voor het tiende seizoen op rij minimaal de kwartfinales weet te bereiken in de Champions League.

Stunt

FC Barcelona sprak voor aanvang van de return, gesterkt door overtuigende competitiezeges op Sporting Gijon en Celta de Vigo, vertrouwen uit in een goede afloop tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Enrique snakte vooral naar een vroeg openingsdoelpunt in Camp Nou en kreeg die ook. Suarez werkte de bal van dichtbij net genoeg over de lijn om zijn ploeg op een belangrijke voorsprong te zetten.

Ook na de openingstreffer bleef Barcelona domineren en kwam Paris Saint-Germain er amper uit. De beste kansen waren voor Neymar (schot rakeling naast) en Messi (vrije trap over), maar het bleef lang bij 1-0. Tot vijf minuten voor rust. Andrés Iniesta werkte de bal met zijn hak gevaarlijk het strafschopgebied binnen, waarna Kurzawa de bal ongelukkig in eigen doel schoot.

Aan het begin van de tweede helft sloeg FC Barcelona weer toe. Neymar werd naar de grond gebracht in het strafschopgebied en op advies van de assistent-scheidsrechter op de achterlijn wees arbiter Deniz Aytekin naar de stip. Messi ging achter de bal staan en schoot overtuigend binnen: 3-0.

Hoop

De derde treffer van de avond deed de hoop op een stunt flink toenemen bij het thuispubliek, maar dat was maar van korte duur toen Paris Saint-Germain er na 52 minuten gevaarlijk uitkwam aan de linkerkant. Kurzawa legde de bal terug op Cavani, die zijn poging op de paal van enkele minuten eerder goedmaakte door de bal met een verwoestende trap achter doelman Marc-André Ter Stegen te werken.

De 3-1 leek in te slaan bij FC Barcelona, dat steeds minder vaak voor het doel van Kevin Trapp kwam. De beste kansen waren zelfs voor PSG, maar onder anderen Angel Di Maria verzuimde de genadeklap uit te delen. FC Barcelona kwam er eigenlijk niet meer echt aan te pas, maar zette de wedstrijd in de slotfase toch nog volledig op zijn kop.

In de laatste twee minuten van de reguliere speeltijd scoorde Neymar twee keer, waarvan een prachtige vrije trap en een makkelijk gegeven strafschop na een schwalbe op Suarez. Barcelona had nog maar een treffer nodig om door te gaan en zorgde in de zenuwslopende slotfase voor enige hachelijke momenten voor het doel van Trapp.

Lange tijd leek Paris Saint-Germain een historische stunt te voorkomen, maar diep in blessuretijd viel de 6-1 alsnog. Sergi Roberto werkte van dichtbij een fraaie voorzet van Neymar binnen en liet Camp Nou ontploffen van vreugde.