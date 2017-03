Schot op de paal blijft door hoofd Napoli-spits Mertens spoken

"Door die bal op de paal zal ik vannacht niet kunnen slapen", zei Mertens dinsdagavond tegen Gazzetta dello Sport. "Wie weet wat er had kunnen gebeuren als we op 2-0 waren gekomen."

Mertens zette Napoli eerder in de eerste helft op een 1-0 voorsprong in Stade San Paolo. Na de 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd, zou een 2-0 zege hebben volstaan voor een plek in de kwartfinale voor de Italianen.

"In de eerste helft deden we alles uitstekend", vond Mertens. "Erg jammer wat er daarna gebeurde. In de tweede helft haalden zij het maximale uit twee hoekschoppen."

In het begin van de tweede helft sloeg Real Madrid tweemaal toe via Sergio Ramos. De tweede treffer van de Spaanse club ging als eigen treffer van Mertens de boeken in. De oud-speler van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV verlengde een kopbal van de verdediger van Real Madrid.

"Van deze wedstrijd kunnen wij zo veel leren", zei de Belg. "We hadden pech, maar het heeft ook met de kwaliteit van Real Madrid te maken. Dit zijn leerzame wedstrijden om te spelen. Ik zal er nog vaak aan denken hoe het anders had kunnen aflopen vanavond."

Mertens is van origine vleugelaanvaller, maar mede door een blessure van Arkadiusz Milik is hij dit seizoen in de spits beland. Met achttien treffers staat Mertens vierde op de topscorerslijst van de Serie A. In de Champions League was hij dit seizoen goed voor vijf treffers.