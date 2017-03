De UEFA Champions League-samenvattingen van dinsdag en woensdag

FC Barcelona-Paris Saint-Germain (6-1)

FC Barcelona zorgde woensdagavond voor een historische stunt door ten koste van Paris Saint-Germain de kwartfinales te bereiken. De ploeg van trainer Luis Enrique won in Camp Nou met 6-1 en poetste zo de 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg. Dat is nog nooit eerder gebeurd in een Europees clubtoernooi.

Borussia Dortmund-Benfica (4-0)

Borussia Dortmund bereikte uiteindelijk eenvoudig de kwartfinales door een 4-0 zege op Benfica in de return. De Duitsers verloren de heenwedstrijd nog met 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang nam woensdag drie van de vier treffers voor zijn rekening.

Arsenal-Bayern München (1-5)

Na 5-1 in München kreeg Arsenal dinsdag ook in Londen met 1-5 klop. Opnieuw scoorde Arjen Robben voor Bayern München en ook Robert Lewandowski (strafschop), Douglas Costa en Arturo Vidal (twee keer) waren trefzeker.

Napoli-Real Madrid 1-3

Voor rust was het spannend in Stade San Paolo en zeker na de 1-0 van Dries Mertens had Napoli een goede kans om door te gaan. Dat veranderde door twee rake kopballen van Sergio Ramos na rust en ook Alvaro Morata was trefzeker voor Real Madrid, dat in Spanje ook al met 3-1 had gewonnen.

Programma

Dinsdag 14 maart:

Juventus-FC Porto

Leicester City-Sevilla

Woensdag 15 maart:

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

AS Monaco-Manchester City