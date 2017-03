Wenger legt schuld bij arbitrage na nederlaag 'uitstekend' Arsenal

De 'Gunners' vonden voor het zevende opeenvolgende jaar hun Waterloo in de achtste finales van het Europese miljoenenbal. Voor de derde keer in vier jaar gebeurde dat tegen Bayern München.

Na de eerdere 5-1 nederlaag in Duitsland dropen de Engelsen met dezelfde cijfers af in Noord-Londen. De 10-2 nederlaag over twee duels betekende een negatief record voor een Engels club in Europees verband.

Arsenal kwam nog wel op voorsprong via Theo Walcott, maar na rust kwamen de bezoekers langszij via een benutte strafschop van Robert Lewandowski. "Niet uit te leggen en schandalig", foeterde de Fransman, die geen goed woord over had voor de beslissing om Laurent Koscielny een rode kaart te geven en Bayern een penalty toe te kennen. "Lewandowski stond buitenspel."

Eerder had de Griek Sidiropoulos ook al naar de stip moeten wijzen na een overtreding op Walcott, meende Wenger. "En na die rode kaart was het heel moeilijk voor ons om de wedstrijd af te maken."

Pech

Ondanks de tweede afstraffing op rij was Wenger wel te spreken over het spel van zijn ploeg. "Ik vind dat we de wedstrijd gespeeld hebben die we moesten spelen", aldus de geplaagde Fransman. "Mijn spelers hebben ontzettend hun best gedaan en uitstekend gespeeld. We hadden alleen pech met wat beslissingen."

Zowel voor als na de wedstrijd liet de aanhang van Arsenal duidelijk weten na ruim twintig jaar klaar te zijn met ervaren manager, die al langere tijd onder vuur ligt in het Emirates Stadium.

Wenger durfde dan ook niet te zeggen of hij volgend jaar ook weer in de Champions League te bewonderen is met Arsenal, waar hij in 1996 neerstreek als opvolger van Bruce Rioch.

Na grote successen gevierd te hebben met de 'Gunners' is er de laatste twaalf jaar sprake van prijzendroogte. Sinds 2004 werd alleen nog maar beslag gelegd op de FA Cup en het Community Shield.

