Real na zege op Napoli voor zevende keer op rij naar kwartfinales CL

Dries Mertens schoot Napoli voor rust nog wel op voorsprong, waarna Ramos het tweeluik in het eerste kwartier van de tweede helft besliste.

Beide keren kopte de 30-jarige verdediger raak uit een corner, al werd zijn tweede kopbal nog aangeraakt door Mertens. De treffer ging daardoor de boeken in als een eigen goal van de Belg. In de slotfase maakte invaller Alvaro Morata 1-3.

Het is al de zevende keer op rij dat Real in de kwartfinales van de Champions League staat. De laatste keer dat de Madrilenen niet bij de laatste acht zaten was in het seizoen 2010/2011 toen Olympique Lyon Real uitschakelde in de achtste finales.

Volgende week vrijdag weet de titelverdediger welke club de tegenstander is in de kwartfinales. Er wordt dan geloot in het Zwitserse Nyon.

Paal

Hoewel Real over twee wedstrijden een ruime marge heeft op Napoli (5-2), was het dinsdag in San Paolo nog behoorlijk spannend. Napoli viel vanaf het begin aan in de wetenschap dat een 2-0 zege al voldoende was om door te gaan.

Marek Hamsik was twee keer gevaarlijk met een schot van afstand. Eerst ging een schot van de Slowaak voorlangs en niet veel later zag Real-doelman Keylor Navas er niet al te zeker uit, maar voorkwam hij wel een goal.

Na 24 minuten moest Navas wel het antwoord schuldig blijven op een schot van Mertens. Ditmaal was Hamsik aangever, waarna de kleine Belg de bal laag in de verre hoek schoot: 1-0.

Stadio San Paolo juichte en Napoli wilde meer. Maar de thuisploeg moest wel oppassen voor de counters van Real en nog binnen het halfuur was het bijna weer gelijk. Na een passje van Karim Benzema ontsnapte Cristiano Ronaldo en die ging langs doelman Pepe Reina. De Portugees kon binnenschuiven, maar de hoek was lastig en dus eindigde zijn inzet op de paal.

Zeven minuten voor tijd raakte ook Napoli de paal. Weer zocht Mertens de verre hoek, maar dit keer leverde dat geen goal op.

Corner

Een ruimere voorsprong halverwege voor Napoli was gezien het speelbeeld niet eens onverdiend geweest. Napoli ging aan het begin van de tweede helft weer voor een goal, maar juist toen sloeg Real toe.

Het was zoals zo vaak Ramos die met het hoofd tekende voor een belangrijke treffer. De captain van Real kopte in de 51 minuut in de verre hoek raak uit een corner van Toni Kroos en daarmee leek Real bijna zeker van een plek in de volgende ronde.

Zes minuten later was het zelfs beslist. De corner kwam vanaf de andere kant, maar de man die via het hoofd van Mertens raak kopte was opnieuw Ramos: 2-1.

De goal zorgde ervoor dat de spanning weg was. Napoli besefte dat het nog minimaal vier keer moest scoren en de kansen dus verkeken waren. Real kreeg ruimte om de score verder uit te breiden. Vooral Ronaldo jaagde nog op een doelpunt.

De 32-jarige aanvaller stuitte in de slotfase op Reina, maar in de rebound zette invaller Alvaro Morata alsnog de 3-1 eindstand op het scorebord.

