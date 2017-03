Bayern München vernedert Arsenal ook in return achtste finales

Arjen Robben deelde met één doelpunt in de feestvreugde bij de oppermachtige 'Rekordmeister'. Zijn teamgenoot Robert Lewandowski had eerder de openingstreffer van Theo Walcott ongedaan gemaakt. Ook Douglas Costa en twee keer Arturo Vidal vonden nog het net in het Emirates Stadium.

Zo sneuvelde Arsenal voor de derde keer in vier jaar door toedoen van Bayern in de knock-outfase van de Champions League. De Duitsers, die een abonnement op de kwartfinales lijken te hebben, voegden zich door de 10-2 overwinning over twee duels voor het zesde opeenvolgende jaar bij de laatste acht in het miljoenenbal.

Na twintig minuten kwam de thuisploeg na wat eerdere gemiste mogelijkheden nog wel terecht op voorsprong. Walcott kwam vanaf rechts door en schoot de bal hard en via de handen van keeper Manuel Neuer in het dak van het Bayern-doel.

Ook in het vervolg van de eerste helft bleven de 'Gunners' de bovenliggende partij. Walcott en Olivier Giroud, die vlak voor de aftrap profiteerde van een griepje bij Danny Welbeck, hadden de kans om de marge te verdubbelen maar hun vizier stond niet op scherp. Dat gold aan de overkant ook voor Lewandowski.

Orde op zaken

Arsenal had bovendien de pech dat het geen gehoor bij scheidsrechter Tasos Sidiropoulos vond toen Walcott naar de grond werd gewerkt door Xabi Alonso. De Griekse arbiter wuifde het protest weg en kende slechts een hoekschop toe aan de Londenaren.

Na de hervatting stelde Bayern al snel orde op zaken. Tien minuten na rust wees Sidiropoulos naar de penaltystip nadat Lewandowski werd neergelegd door Laurent Koscielny, die met zijn tweede gele kaart bovendien richting kleedkamer moest. Zijn slachtoffer faalde vervolgens niet vanaf elf meter (1-1).

Een klein kwartier later maakte Robben een einde aan het laatste sprankje Engelse hoop, mocht dat nog bestaan. De Nederlander profiteerde van knullig uitverdedigen en kon oog in oog met Ospina eenvoudig binnenschuiven.

Daarna was er geen houden meer aan voor Arsenal. Eerst krulde Costa fraai binnen in de verre hoek en daarna was het de beurt aan Vidal, die het met nog twee doelpunten nog erger maakte voor de geplaagde Arsène Wenger.

De Franse manager werd zowel voor als tijdens de wedstrijd door de Arsenal-fans te verstaan gegeven dat men hem liever ziet vertrekken. Hij zwaait als sinds 1996 de scepter bij de 'Gunners', maar werd sinds 2004 al geen kampioen meer en staat momenteel teleurstellend vijfde in de Premier League.

