Suarez: 'Als één team 4-0 nederlaag kan goedmaken, dan zijn wij het'

"Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk", zei Suarez op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. "Als er één team is dat vier of meer goals kan maken tegen PSG, dan zijn wij dat wel."

Nog nooit in de geschiedenis van het Europese clubvoetbal bekerde een ploeg door na een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd. Wel gebeurde het driemaal dat clubs zich onder de laatste acht schaarden door een 5-1 of 6-2 verlies goed te maken.

"We hebben het vertrouwen en enthousiasme om de comeback te bewerkstelligen", aldus Suarez. "We zullen tot het einde blijven knokken."

Optimistisch

Trainer Luis Enrique uitte zich in gelijksoortige bewoordingen als zijn spits. "We zijn optimistisch van aard en hebben de overtuiging dat we het gaan redden. Ik heb vertrouwen in mijn team."

"We hebben de fans nodig, ze moeten voor een goede sfeer in Camp Nou zorgen", deed de coach een oproep aan de supporters van de Catalaanse club. "Het stadion moet als een snelkookpan zijn, klaar om te ontploffen."

Enrique kondigde vorige week aan na dit seizoen te vertrekken als trainer van Barcelona.

De oefenmeester moet het woensdag stellen zonder de geblesseerden Jeremy Mathieu en Aleix Vidal. Arda Turan en André Gomes zijn op tijd weer fit voor het duel met PSG.

Volle sterkte

De Fransen zijn op volle sterkte voor de wedstrijd in Spanje. Trainer Unai Emery maakte dinsdag een selectie van 23 spelers bekend, met daarin al zijn belangrijke krachten.

Angel Di Maria, Marquinhos en Adrien Rabiot keren terug in de groep, nadat ze zaterdag aan de kant waren gebleven tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Nancy (1-0). Di Maria en Marquinhos kregen rust, Rabiot ontbrak vanwege ziekte.

De Franse middenvelder was drie weken geleden een van de uitblinkers bij PSG in het thuisduel met Barcelona. Rabiot vormt vermoedelijk woensdag weer het middenveld met Marco Verratti en Blaise Matuidi.

FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain is woensdag live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van deze wedstrijd en de samenvatting van Borussia Dortmund-Benfica te zien.

Wil je een melding op je smartphone of tablet ontvangen zodra dinsdag de opstellingen bekend zijn voor Barcelona-PSG? Klik dan onder dit artikel op de tag 'Champions League Alert' en kies voor 'Mijn nieuws + pushbericht'.