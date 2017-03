Deze vijf dingen moet je weten over FC Barcelona-Paris Saint-Germain

1. Mission Impossible voor Barcelona

De geschiedenis leert dat Barcelona nul procent kans heeft om de kwartfinale te halen. Nog nooit in de historie van het Europese clubvoetbal wist een team een 4-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goed te maken. Wel gebeurde het driemaal dat een ploeg doorging naar de volgende ronde na een nederlaag met vier doelpunten verschil in de heenwedstrijd.

In het seizoen 1985/1986 repareerde Real Madrid in de UEFA Cup een 5-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach door thuis met 4-0 te winnen. Een seizoen eerder won Partizan Belgrado in hetzelfde toernooi met 4-0 van Glasgow Rangers, na een 2-6 nederlaag in de heenwedstrijd. En het Portugese Leixos won in 1961/1962 in de Europa Cup II met 5-0 van het Zwitserse FC La Chaux-de-Fonds na een 2-6 in het eerste duel.

2. Grote thuiszeges

De afgelopen negen seizoenen speelde FC Barcelona steeds minimaal in de kwartfinale van de Champions League. Gezien de vorm in thuisduels kan de Spaanse grootmacht hopen op een wonder tegen PSG. Geen club won vaker een thuiswedstrijd in het miljoenenbal met minimaal vijf goals verschil dan Barcelona. De Catalanen slaagden daar negen keer in. Bayern München staat tweede op die lijst met acht riante thuiszeges.

De laatste drie thuisduels van Barcelona in de Champions League eindigden in overwinningen van 4-0 (Manchester City en Borussia Mönchengladbach) en 7-0 (Celtic). Met 4-0 zou de ploeg van de aan het eind van het seizoen vertrekkende trainer Luis Enrique tegen Paris Saint-Germain een verlenging afdwingen.

3. Suarez staat droog

Omdat Barcelona veel doelpunten nodig heeft, zijn de blikken gericht op de aanvallers. Luis Suarez heeft in de Champions League moeite om het net te vinden. De laatste tien pogingen van de Uruguayaan leverden geen treffer op. Al vijf duels op rij wist Suarez niet te scoren, zijn langste serie zonder treffer in het toernooi.

Neymar staat op negentien treffers in de Champions League namens Barcelona en kan Patrick Kluivert evenaren. De huidig technisch directeur van Paris Saint-Germain maakte er twintig voor de Catalanen. Alleen Rivaldo (22) en Lionel Messi (93) scoorden nog vaker. Dit seizoen was de Argentijn goed voor tien treffers in de Champions League.

4. Cavani wil Ibrahimovic overtreffen

Ook Paris Saint-Germain beschikt met Edinson Cavani over een topspits uit Uruguay. De huidige topschutter van de Ligue 1 (27 goals) is hard op weg om topscorer aller tijden te worden van de Franse club in de Champions League. Cavani staat op negentien treffers, precies één minder dan Zlatan Ibrahimovic.

Cavani was in zijn laatste drie Champions League-duels trefzeker. Nog nooit scoorde hij vier wedstrijden op rij.

