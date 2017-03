Deze vijf dingen moet je weten over Napoli-Real Madrid

1. Napoli moet PSV als voorbeeld nemen

Na de 3-1 nederlaag vorige maand in Madrid staat Napoli voor een zware opgave om alsnog de kwartfinales te bereiken. Maar onmogelijk is het niet, zo bewees PSV in het verleden. De Eindhovense club verloor in het seizoen 1971/1972 met 3-1 van Real in de tweede ronde van de UEFA Cup, maar ging dankzij een 2-0 zege in de return in het Philips Stadion toch door.

PSV is overigens niet de enige club die een 3-1 nederlaag in Madrid in rechtzette in de return tegen Real. Napoli kan ook Grashoppers (Europa Cup I, 1978/1979), Kaiserslautern (UEFA Cup, 1981/1982) en Paris Saint-Germain (UEFA Cup 1992/1993) als voorbeeld nemen.

2. Ronaldo lijkt Messi te gaan aftroeven in strijd om 100e treffer

Cristiano Ronaldo vervolgt tegen Napoli zijn jacht om als eerste speler ooit zijn honderdste goal in de Champions League te maken. De teller van de Portugees staat op 95 en dat zijn er twee meer dan Lionel Messi.

Aangezien Messi met FC Barcelona na het 4-0 verlies tegen Paris Saint-Germain op de rand van uitschakeling staat, is de kans klein dat de Argentijn dit seizoen nog de 100 goals haalt. Voor Ronaldo lijkt de mijlpaal dit seizoen wel haalbaar, al scoorde de Portugees tot dusver maar twee keer. Probleem bij Ronaldo is dat slechts 6 procent van de doelpogingen dit Champions League-seizoen raak is. Bij Messi (tien goals) is dit percentage met 40 procent veel hoger.

3. Real Madrid niet sterk op Italiaanse bodem

Het verleden geeft Napoli hoop, want Real Madrid presteerde door de jaren heen zwak op Italiaanse bodem. Van de 31 eerdere wedstrijden in Italië verloor Real er achttien. Daar komt bij dat Napoli in het eigen Stadio San Paolo nog nooit verloor van een Spaanse club. Twee keer werd gewonnen en vier keer gelijkgespeeld.

4. Mertens in bloedvorm bij Napoli

Hij lacht de vergelijking zelf weg, maar in zijn vierde seizoen bij Napoli wordt Dries Mertens af en toe gespiegeld aan Diego Maradona, die veruit de beste speler ooit is van de club. De bijna 30-jarige Mertens verkeert al maanden in supervorm, getuige ook zijn twee goals zaterdag in de topper tegen AS Roma (2-1 winst).

In de laatste 32 officiële wedstrijden schoot Mertens er 22 in. Niet onbelangrijk daarbij is dat de Belg tegenwoordig in de spits staat. Hij greep zijn kans in de punt van de aanval toen spits Arek Milik begin dit seizoen zijn kruisband afscheurde. Bij FC Utrecht en PSV en ook in zijn eerste seizoenen in Italië speelde Mertens nog vanaf de vleugel.

