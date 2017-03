Wenger spreekt berichten over ruzie met Sanchez tegen

"Er is niets gebeurd tussen Sanchez en mij. De verhalen zijn uit de lucht gegrepen", zei Wenger maandag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Champions League-return dinsdag in Londen tegen Bayern München. "We gaan eerlijk met elkaar om, mijn band met hem is niet anders dan met andere spelers."

"De reden dat hij niet in de basis stond tegen Liverpool was dat ik wilde dat de ploeg directer speelde. Dat heb ik na de wedstrijd ook gezegd. Je hoort me niet klagen over de houding van Sanchez."

De afgelopen dagen doken in Engelse media berichten op dat de 28-jarige Sanchez vorige week boos van de training zou zijn gelopen en daarna ruzie in de kleedkamer had gemaakt met ploeggenoten.

Volgens Wenger zijn dat pure sensatieverhalen, die nergens op gebaseerd zijn. "De kranten moeten vol, dat begrijp ik. En als je niet wint, dan komen er niet altijd even eerlijke verhalen. Helaas, het is niet anders."

Gedrag

Wenger wilde nog niet zeggen of Sanchez, die in de Premier League al zeventien keer scoorde, dinsdag wel speelt tegen Bayern. "Ik heb dat nog niet besloten. Je zult naar de wedstrijd moeten komen."

De Franse trainer benadrukte wel dat Sanchez zijn gedrag nooit is veranderd. "Hij is een betrokken speler, al is zijn gedrag soms excessief. maar dat is niet nieuw, dat was in het verleden ook zo."

Wenger moet het dinsdag tegen Bayern stellen zonder. Mesut Özil. De Duitser miste het duel met Liverpool door ziekte en is nog niet fit genoeg.

De Engelse club staat voor de vrijwel onmogelijke opgave om de 5-1 nederlaag in het eerste achtstefinaleduel in München recht te zetten.

De wedstrijd tussen Arsenal en Bayern München begint dinsdag om 20.45 uur in het Emirates Stadium en staat onder leiding van de Griekse arbiter Tasos Sidiropoulos.

Veronica en NUsport zenden dinsdag de Champions League wedstrijd tussen Napoli en Real Madrid live uit en na afloop is er een uitgebreide samenvatting van Arsenal-Bayern. De uitzending begint om 20.00 uur.