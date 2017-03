Enrique heeft 'onverwoestbaar' geloof in stunt tegen PSG

"Dit was één van onze beste wedstrijden van het seizoen en sowieso de beste in de afgelopen twee maanden. Op een beter moment kon dit duel eigenlijk niet komen", zei Enrique na afloop in Camp Nou.

FC Barcelona stond bij rust al op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Celta de Vigo en wist de marge in de tweede helft te vergroten tot vijf. Woensdagavond waren de Catalanen ook al veel te sterk voor Sporting Gijon: 6-1.

De twee overtuigende zeges in de Primera Division komen enkele dagen voor de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Barcelona moet in Camp Nou een 4-0 achterstand uit de heenwedstrijd zien weg te werken.

Optimistisch

Enrique beseft dat zijn ploeg een bijzonder lastige opdracht te wachten staat, maar is door de recente zeges gesterkt in zijn optimisme. "Ik kan me geen betere twee wedstrijden voorstellen voor de return", zegt Enrique, die vorige week bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken.

"Die zeges geven niet per se vertrouwen vanwege de doelpunten, maar vooral de manier waarop. Zo goed hebben we nog nooit gespeeld tegen Celta, een team dat het ons traditioneel lastig weet te maken. Tegen Paris Saint-Germain zullen we vechten tot de laatste adem. Ik heb een onverwoestbaar geloof in een stunt."

Ook Neymar, zaterdagavond de maker van de 2-0, gelooft nog in het bereiken van de kwartfinales in de Champions League. "Het is belangrijk dat het vertrouwen weer toeneemt. We gaan sowieso goed spelen en vechten voor een goed resultaat. Dan zien we wel waar het eindigt."

De return tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in Camp Nou begint woensdag om 20.45 uur.

