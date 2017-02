City en Monaco komen woorden tekort na 'knotsgek duel'

"Dit was misschien wel de meest ongelooflijke wedstrijd dit seizoen in de Champions League'', aldus Leonardo Jardim, de trainer van AS Monaco.

"Het was geweldig voor de fans. Ik weet zeker dat ze hebben genoten van het aanvalsspel en de acht doelpunten. Ik denk dat Monaco erg goed heeft gevoetbald. Daarmee heb ik mijn spelers gefeliciteerd.''

De Portugees zag de gemiste penalty van zijn spits Radamel Falcao vlak na rust bij een 1-2 voorsprong als het kantelpunt van de wedstrijd.

"We maakten vervolgens wat kleine defensieve fouten. Maar we hebben nog negentig minuten te spelen en dus is deze tweekamp nog lang niet beslist."

Knotsgek

De spelers van City spraken na afloop stuk voor stuk van een "knotsgekke wedstrijd".

"Dit was een leuk duel om onderdeel van te zijn", aldus Raheem Sterling, de maker van de 1-0 die later werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

"Het ging op en neer en Monaco maakte het ons heel lastig. Het pakte uiteindelijk goed uit voor ons, maar we moeten verdedigend wel wat orde op zaken stellen."

Keeper Willy Caballero, die de voorkeur kreeg boven Claudia Bravo en dat vertrouwen beloonde door de penalty van Falcao te stoppen, kon ook amper geloven wat hij gezien had.

"Wat een waanzinnige wedstrijd. Gelukkig voor mij en gelukkig voor het team koos ik de goede hoek bij de penalty van Falcao."

Moed

Monaco-verdediger Andrea Raggi hield de moed erin in aanloop naar de thuiswedstrijd over drie weken. "We hebben dinsdag goed gespeeld, maar een paar cadeautjes weggegeven."

"De tweekamp ligt echter nog steeds volledig open, we hebben niks te verliezen in het thuisduel. Het is niet onmogelijk om nog door te gaan."

Keeper Danijel Subasic van de Fransen beleefde met vijf tegentreffers en een fout bij de 2-2 van Sergio Agüero niet zijn beste avond.

"Het was een goede wedstrijd van ons, maar onze fouten zijn hard afgestraft. We konden de wedstrijd niet doodmaken door de 1-3 te maken en gaven hen daarmee weer vertrouwen."