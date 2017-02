Simeone vindt eerste helft Atletico tegen Bayer 'bijna perfect'

"De return kan nog lastig worden, want het verschil had groter moeten zijn. Complimenten voor de doelman van Leverkusen (Bernd Leno, red.). Hij had een paar geweldige reddingen in huis", zei Simeone na afloop van het duel in de BayArena.

Ondanks de reddingen van Leno stonden de Madrilenen halverwege al op een 0-2 voorsprong door goals van Saúl Niguez en Antoine Griezmann. Die tussenstand was volgens Simeone meer dan terecht.

"In de eerste helft speelden we bijna perfect. We waren slim, want we wisten dat Leverkusen in de problemen zou komen als we zouden aanvallen vanaf de linkerkant. Het werd mede daardoor een uitzonderlijke wedstrijd van onze kant."

"Leverkusen knokte zich na rust wel terug in de wedstrijd, maar het was al met al een zeer bevredigende avond voor ons."

Gameiro

Doordat de treffers na rust gemaakt werden door Kevin Gameiro en invaller Fernando Torres had Atletico vier verschillende doelpuntenmakers. Toch benadrukte Simeone dat vooral Gameiro, die scoorde uit een strafschop, goed speelde.

"Ik vond dit de beste wedstrijd die Gameiro tot nu toe gespeeld heeft voor Atletico. Griezmann speelde trouwens ook goed. Ik ga met een grote glimlach terug naar Madrid."

De return in Madrid is op woensdag 15 maart. De eerstvolgende wedstrijd van Atletico is de topper zondag thuis tegen FC Barcelona in de Primera Division.

