Opgeluchte Guardiola beseft dat City moet scoren in return

"Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen", analyseerde Guardiola de opzienbarende ontmoeting. "Er gebeurde van alles, maar uiteindelijk mogen we onszelf gelukkig prijzen."

City stond twintig minuten voor tijd nog met 2-3 achter, maar verzekerde zich door late goals van Sergio Agüero, John Stones en Leroy Sané alsnog van een relatief veilige marge voor de return in het Franse Stade Louis II. "Maar alles is natuurlijk nog mogelijk", besefte Guardiola.

"Monaco heeft veel meer ervaring dan wij op dit podium en dat heb je nodig om beter te worden, maar van deze wedstrijd kunnen wij wat opsteken met het oog op de toekomst. Zowel de ervaren jongens als de jonkies, die nog nooit op dit niveau speelden, waren geweldig."

Duizend goals

Voor de return, die over drie weken gespeeld wordt, is de Spaanse coach vooral op zijn hoede voor de aanvalslinie van de Monegasken. "Monaco scoort zo'n tachtig keer per seizoen en valt met heel veel mensen aan. Als er één ploeg is die duizend keer kan scoren, dan is het Monaco."

Volgens Guardiola is het dan ook belangrijk dat City zelf tot scoren komt in Frankrijk. "Als we dat niet doen, worden we uitgeschakeld. Ik wil weleens zien hoeveel ploegen de nul kunnen houden tegen Monaco. Wij moeten nu uitvogelen hoe we door kunnen komen."

"Ze zijn fysiek heel sterk en echt een topteam, daarom staan ze ook bovenaan in de competitie en zijn wij heel blij met deze uitslag. Het kan natuurlijk altijd beter, maar het had ook slechter gekund."

Op woensdag 15 maart is de return in Monaco.

