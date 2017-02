Atletico met één been in kwartfinales na zege bij Bayer Leverkusen

De Duitsers kregen vooral een les in effectiviteit in de eigen BayArena en moeten over drie weken nog flink aan de bak in Madrid. Op woensdag 15 maart is de return in Estadio Vicente Calderon.

Atletico-trainer Diego Simeone had in de aanval de voorkeur gegeven aan Kevin Gameiro boven Fernando Torres. De Fransman maakte zaterdag in het competitieduel met Sporting Gijon als invaller binnen vijf minuten drie doelpunten en vormde in Leverkusen een dodelijk duo met zijn landgenoot Antoine Griezmann.

De kansen regen zich aaneen nadat Griezmann in de twaalfde minuut voor het eerst voor doelman Bernd Leno was verschenen, maar nog had gemist. Nog in dezelfde minuut raakte Leverkusen-verdediger Mendell uit een voorzet van Felipe Luis de lat van zijn eigen doel.

Atletico bleef er gevaarlijk uitkomen en in de zeventiende minuut was het wel prijs. Saul Níguez draaide aan de rechterkant naar binnen en schoot met links schitterend raak in de verre hoek: 0-1.

Griezmann

Atletico was in de 25e minuut opnieuw effectief. Na een afgeslagen aanval belandde de bal bij Gameiro, die de verdedigers Ömer Toprak en Aleksandar Dragovic dolde om vervolgens Griezmann te bedienen: 0-2. Nog geen tien minuten later had het zelfs 0-3 moeten zijn toen Griezmann opnieuw door Gameiro vrij voor Leno werd gezet. De doelman redde knap.

De tweede helft begon goed voor Leverkusen, dat via de te vrij gelaten Karim Bellarabi iets terugdeed, maar na een klein uur bekroonde Gameiro zijn ijzersterke optreden door vanaf de strafschopstip raak te schieten. De penalty was veroorzaakt door de dolgedraaide Dragovic.

Een foutje van doelman Miguel Angel Moya gaf Leverkusen nog wat hoop. Hij stompte de bal uit een voorzet van Julian Brandt tegen zijn verdediger Stefan Savic aan met een doelpunt tot gevolg. In de slotfase bracht Fernando Torres de marge weer op twee: 2-4.

