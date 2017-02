Manchester City wint spektakelstuk tegen Monaco in Champions League

Door de overwinning heeft City over drie weken, op woensdag 15 maart, genoeg aan een gelijkspel in de return in het Stade Louis II van Monaco.

Raheem Sterling, Sergio Agüero (twee), John Stones en Leroy Mané verzorgden de productie namens de thuisploeg. Aan de andere kant scoorden Radamel Falcao (twee keer) en Kylian Mbappé.

Na een klein halfuur spelen nam de thuisploeg van manager Josep Guardiola al de leiding in het Etihad Stadium. Sané baande zich een weg langs enkele Monaco-verdedigers en bezorgde de bal op een presenteerblaadje bij Sterling, die alleen nog maar het laatste tikje hoefde te geven.

Dat bleek het startsein voor de bezoekers om ten aanval te trekken en dat sorteerde al snel effect. Eerst was het Falcao die een voorzet van Fabinho duikend binnen kopte en even later knalde Mbappé een pass van diezelfde Fabinho hard achter Caballero.

Penalty

Nog geen vijf minuten na de hervatting kreeg Monaco de kans om nog verder weg te lopen bij City. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz floot voor een overtreding van Nicolas Otamendi op Falcao, maar de weifelende Colombiaan zag zijn zwakke penalty in de handen van Caballero belanden.

Waar de Fransen verzuimden de marge te vergroten, bracht City de stand acht minuten later weer in evenwicht. Na een snelle uitbraak zag Agüero zijn houdbare inzet via de blunderende keeper Danijel Subasic over de doellijn rollen.

Falcao, uitgerekend oud-speler van City's aartsrivaal United, liet het er echter niet bij zitten en drie minuten na de gelijkmaker maakte hij zijn gemiste penalty al weer goed. De spits verschalkte Caballero met een magnifieke stift en bracht zo de 2-3 op het scorebord in Manchester.

Corners

Toch trok City alsnog aan het langste eind voor de eigen aanhang. Eerst was het Agüero die een hoekschop van David Silva hard binnen volleerde en in de 77e minuut belandde een corner van Kevin De Bruyne, via het hoofd van Yaya Touré (ex-Monaco), voor de voeten van verdediger Stones (4-3).

Vijf minuten later zorgde Sané nog voor een iets veiligere marge richting de return door op aangeven van Agüero de 5-3 binnen te tikken.

