Allegri zet Bonucci na opstootje voor straf op tribune in Porto

Trainer Massimiliano Allegri laat de verdediger als straf voor een serieuze woordenwisseling buiten de wedstrijdselectie voor het heenduel in Portugal.

Bonucci botste afgelopen vrijdag met zijn coach na de gewonnen competitiewedstrijd tegen Palermo (4-1). "Hij zit morgen niet bij de selectie", bevestigde Allegri dinsdag op een persconferentie in Porto. "Dat is het beste signaal naar de club, de fans en de ploeg. Bonucci heeft daar begrip voor. Hij is een intelligente jongen en belangrijke speler voor Juventus."

Zelf trekt Allegri echter ook het boetekleed aan voor het opstootje. "Mijn eigen reactie was ook niet netjes. Daarom doneer ik volgende week aan een goed doel ter compensatie voor mijn gedrag."

Volgens aanvoerder Gianluigi Buffon is de felle reactie van Bonucci tekenend voor het karakter van de 29-jarige verdediger. "Hij is de personificatie van Juventus. Hij wil koste wat kost winnen en dit kan weleens een belangrijk leermoment zijn voor de anderen."

Onderschatting

Zowel Allegri als Buffon verwacht een lastige wedstrijd voor de Italianen in Estadio do Dragao. "In dit stadium kun je niemand onderschatten", weet de ervaren doelman. "Niets in vanzelfsprekend. Wij zijn uitstekend in vorm, maar dat biedt geen garanties."

"Met de finaleplek van twee jaar geleden hebben we al bewezen dat we weten hoe je ver kunt komen in de Champions League en we hebben nu ook weer een ambitieuze ploeg die dat wil bereiken, maar Porto geeft het ons niet cadeau."

Dat beseft ook Allegri, die op zijn hoede is voor de Portugese opponent. "Zij hebben hier wat grote clubs verslagen. Wij moeten twee keer negentig minuten ons allerhoogste niveau halen, want het wordt geen eenvoudige klus."

De grootste uitdaging voor de 'Oude Dame' wordt scoren in Porto, denkt Allegri. "Dat is het allerbelangrijkst. Zij zijn verdedigend heel erg stabiel en daarom niet echt Portugees. Zowel uit als thuis zijn ze heel moeilijk te verslaan."

Woensdag om 20.45 uur klinkt het eerste signaal. De eerste ontmoeting tussen FC Porto en Juventus staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.

