Guardiola voert zeven wijzigingen door bij City voor duel met Monaco

Ten opzichte van het FA Cup-duel met Huddersfield Town van afgelopen zaterdag (0-0) keren Willy Caballero, Bacary Sagna, Yaya Touré, Leroy Sané, David Silva, Kevin De Bruyne en Raheem Sterling terug bij de eerste elf.

Sergio Agüero, Fernandinho, Nicolas Otamendi en John Stones zijn de enigen die ook al aan de aftrap stonden tegen de Championship-club.

Dat betekent dat het doel opnieuw verdedigd wordt door Caballero, die wederom de voorkeur krijgt boven Claudio Bravo. Fernandinho begint op de voor hem ongebruikelijke positie van linksback in het Etihad Stadium. Voor Touré is het een weerzien met zijn oude club. Hij speelde in het seizoen 2006/2007 voor de Monegasken.

Bij de bezoekers is er een basisplaats voor Radamel Falcao. De Colombiaanse spits, oud-speler van Manchester United, krijgt voorin gezelschap van de pas 18-jarige Kylian Mbappe.

Opsteling Manchester City: Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho; De Bruyne, Touré, Silva; Sané, Agüero, Sterling.

Opstelling AS Monaco: Subasic; Mendy, Raggi, Glik, Sidibe; Bakayoko, Fabinho; Mbappe, Lemar, Bernardo Silva; Falcao.

Manchester City tegen AS Monaco is live te zien op Veronica, NUsport.nl en in de NUsport-app. De aftrap is om 20.45 uur. Op NUsport.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten te zien van deze wedstrijd en de samenvatting van Bayer Leverkusen-Atletico Madrid.