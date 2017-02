Guardiola vreest in achtste finale voor aanvallende kwaliteiten AS Monaco

"Ik ben er echt onder de indruk van hoe goed ze zijn", zei Guardiola maandag op zijn persconferentie een dag voor de eerste confrontatie in Manchester. "Hun vleugelverdedigers spelen als aanvallers, ze gaan wel dertig tot veertig keer per wedstrijd op en neer."

"De twee controlerende middenvelders zijn intelligent en fysiek sterk en voorin hebben ze killers staan. Monaco heeft een heel compleet elftal."

Typerend voor Monaco is dat de ploeg veel scoort. In de Ligue 1 staat de teller al op 76 treffers in 26 wedstrijden. "Het is ongelooflijk hoeveel kansen Monaco creëert en scoort", beseft Guardiola. "Ze maken de meeste doelpunten van alle ploegen in Europa. Voor ons is dit daarom een hele zware loting."

Ervaring

Nadeel voor Guardiola en City is bovendien dat Gabriel Jesus ontbreekt vanwege een gebroken middenvoetsbeentje. De Braziliaan maakte sinds zijn komst eerder deze winter juist een uitstekende indruk. Ook Vincent Kompany moet dinsdag geblesseerd toekijken.

Op papier is City echter de favoriet, al tempert Guardiola liever de verwachtingen. "We zijn een club met weinig Champions League-historie en Monaco heeft vaker de knock-outfase bereikt."

Guardiola zelf heeft wel veel Champions League-ervaring. Met Barcelona won hij als speler én als trainer (twee keer) de belangrijkste Europese beker. Bovendien stond hij met Bayern München in de afgelopen drie jaar in de halve finales.

"Maar het is niet makkelijk om hier te staan. Ook dit jaar zijn er weer genoeg grote clubs niet bij. Alle ogen in Europa zullen morgen op ons gericht zijn en ons afmaken als we niet winnen. Als we wel winnen dan zal iedereen benadrukken hoe goed we zijn. Het wordt dus een spannende avond."

