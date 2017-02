Casemiro zegt na wereldgoal dat hij elke dag traint op afstandsschoten

"Dit is iets waar ik veel op geoefend heb", zei Casemiro (24) tegen AS. "Gelukkig was het ditmaal raak, ik dank God daarvoor."

Het was pas de eerste treffer van de middenvelder in de Champions League namens Real Madrid. Hij scoorde eenmaal eerder in het miljoenenbal als speler van FC Porto.

"Ik train er elke dag op hoe ik de bal van buiten het strafschopgebied zo goed mogelijk op doel krijg", aldus Casemiro.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor om mijn treffer te omschrijven. Ik ben trots op mijn doelpunt maar ben ook blij voor de fans dat we hebben gewonnen. Ik houd ervan om in een vol Bernabeu te spelen."

Casemiro werd door de UEFA uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toch benadrukte hij vooral de teamprestatie van Real Madrid, dat zich terugknokte van een vroege 0-1 achterstand.

"Ik ben blij met mijn eigen spel, maar het belangrijkste is de zege voor het team", zegt de Braziliaan op de website van de Europese bond.

"3-1 is een goed resultaat, maar we zijn er nog lang niet. We weten dat Napoli heel gevaarlijk kan zijn, dus we moeten op onze hoede zijn."

De return tussen Napoli en Real Madrid wordt op dinsdag 7 maart gespeeld.