Maradona heeft vertrouwen dat Napoli nederlaag tegen Real rechtzet

De Argentijnse legende zag woensdag vanaf de tribune hoe de club waarvoor hij in de jaren 80 en 90 furore maakte met 3-1 verloor in de heenwedstrijd.

Kort voor de aftrap van de wedstrijd tussen Real Madrid en Napoli sprak Diego Maradona de spelers van Napoli een halve minuut toe in de kleedkamer.

Trainer Maurizio Sarri was blij met de peptalk van 'Pluisje'. "Hij is een absolute legende en ontketende iets bijzonders binnen de ploeg. Het is geen toeval dat de eerste minuten van de wedstrijd ook onze beste minuten waren."

Napoli kwam via Lorenzo Insigne in de achtste minuut op voorsprong in Estadio Santiago Bernabeu, maar ging uiteindelijk met 3-1 onderuit.

Desondanks houdt Maradona vertrouwen in de de goede afloop voor de Italiaanse ploeg. "We hadden nog de kans om de 3-2 te maken met Dries Mertens... Maar we zijn nog niet dood. Ik heb vertrouwen in de return. Forza Napoli!", schreef hij op Facebook.

Politie

Eerder op woensdag werd Maradona door de politie in zijn hotel in Madrid verhoord. Hij zou 's nachts ruzie hebben gemaakt met zijn vriendin.

Volgens de Argentijn was er niets aan de hand. "Ik wil iedereen op de hoogte stellen van het feit dat ik in Madrid geniet van mijn familie. We zijn in afwachting van de wedstrijd van Napoli", zei Maradona op Facebook.

"Mijn advocaat Matias Morla heeft contact opgenomen met de Spaanse autoriteiten. Er is geen aangifte gedaan en niemand kan ons uitleggen waar deze mediashow voor nodig was. Ik heb hier een geweldige tijd, laat de pers zijn verhalen maar vertellen."

Een journalist beweert dat hij een klap kreeg van Maradona in de hotellobby. "Als ik hem geslagen had, dan zou hij nu geen neus meer hebben", stelde de 56-jarige Argentijn.

De return tussen Napoli en Real Madrid in Stadio San Paolo is op dinsdag 7 maart.

