Real Madrid na rust langs Napoli bij rentree Milik in achtstefinaleduel

De Italianen kwamen na acht minuten nog verrassend op voorsprong in Santiago Bernabeu. Na een steekpass van Marek Hamsik was het Lorenzo Insigne die de score opende.

Tien minuten later stond het alweer gelijk in Madrid. Karim Benzema kopte binnen uit een voorzet van Dani Carvajal. In de tweede helft liep Real verder weg door fraaie doelpunten van Toni Kroos en Casemiro.

Bij Napoli maakte Arek Milik na maandenlang blessureleed zijn rentree. De voormalig spits van Ajax, die in oktober een kruisbandblessure opliep, kwam drie minuten voor tijd in het veld voor Hamsik.

Dries Mertens speelde de hele wedstrijd voor Napoli. De oud-PSV'er is dit seizoen in de Champions League tot nu toe goed voor vier doelpunten. In de Serie A staat Mertens al op zestien treffers.

Insigne

Tegen Real bleef de Belgische aanvaller droog staan, maar Insigne toonde aan dat er meer spelers bij Napoli scorend vermogen hebben. De aanvaller schoot de bal na een steekpass van Hamsik knap ineens achter Real-doelman Keylor Navas, die niet goed gepositioneerd stond.

Real had niet lang nodig om bij te komen van de tegentreffer. Na een voorzet van Carvajal uit een kort genomen hoekschop kopte Benzema tien minuten na de openingstreffer de gelijkmaker binnen. Voor de 29-jarige aanvaller was het alweer zijn 51e doelpunt in de Champions League.

Daarmee steeg Benzema naar de vijfde plaats op de ranglijst van topscorers aller tijden in de belangrijkste Europese clubcompetitie, achter ploeggenoot Cristiano Ronaldo (95), Lionel Messi (93), Raúl (71) en Ruud van Nistelrooij (56).

Het was voor Benzema bovendien het vierde duel op rij in de Champions League dat hij doel trof.

Ronaldo

Na de rust nam Real Madrid snel afstand van Napoli. Ronaldo stond in de 48e minuut aan de basis van de 2-1. De Portugees speelde de verdediging van Napoli uit, hield het overzicht en legde de bal terug op de inkomende Kroos. De Duitser schoof de bal beheerst in de hoek: 2-1.

De 3-1 in de 54e minuut was nog mooier. Napoli werkte de bal weg, waarna Casemiro de bal van buiten het strafschopgebied in één keer op zijn schoen nam en doelman Pepe Reina kansloos liet.

Mertens had het verschil weer kunnen verkleinen tot één doelpunt, maar hij schoot in kansrijke positie over. In de slotminuten kon invaller Milik zijn rentree niet opluisteren met een treffer.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League