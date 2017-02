Iniesta geeft niet op na evenaring grootste nederlaag Barcelona in Europa

Daarmee evenaarde Barcelona een negatief clubrecord. Zes keer eerder verloor de club met een marge van vier doelpunten in een Europese wedstrijd.

Nooit eerder in de geschiedenis van het Europees voetbal bekerde een club door na een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd. Het gebeurde wel driemaal dat een club een marge van vier goals goedmaakte in de return, maar dat was na nederlagen waarin de betreffende club wel wist te scoren.

Desondanks wil Iniesta zich nog niet neerleggen bij een uitschakeling. "We hadden een slechte dag, maar moeten bedenken hoe we dit in de return kunnen rechtzetten", zegt de Spaanse middenvelder op de website van zijn club.

"Deze dingen kunnen gebeuren, maar we moeten ons oprichten en onszelf afstoffen. Tegelijkertijd mogen we de andere competities waarin we spelen niet vergeten."

Iniesta heeft geen verklaring voor de afstraffing van zijn ploeg in het Parc des Princes. "Het is moeilijk uit te leggen. In de Champions League is er gewoon geen ruimte voor fouten."

Di Maria

Angel Di Maria beleefde een perfecte 29e verjaardag. De Argentijn was met twee fraaie treffers de uitblinker aan de kant van PSG.

"Het is onmogelijk om een betere prestatie en een betere verjaardag mee te maken", aldus Di Maria. "Ik ben blij hoe het team vanavond heeft gespeeld. Het was een wonderlijke avond en we hebben de overwinning volledig verdiend."

Net als Di Maria scoorde ook Edinson Cavani (30) op zijn verjaardag. Het gebeurde eenmaal eerder dat twee spelers op hun verjaardag scoorden in één Champions League-duel. Dat was in 2008, toen Julio Baptista en Mirko Vucinic trefzeker waren voor AS Roma tegen Bordeaux (3-1).

Voor Cavani was het zijn 19e treffer voor PSG in de Champions League. Alleen Zlatan Ibrahimovic maakte meer treffers dan de Urguayaan. De return in Camp Nou is op 8 maart.

