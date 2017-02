'Robben heeft pech dat hij in het tijdperk van Ronaldo en Messi speelt'

"Ik heb nog met Arjen samengespeeld bij PSV toen hij zeventien of achttien jaar was", zegt de oud-doelman. "Hij is sindsdien elk jaar beter geworden."

"Eigenlijk heeft hij pech dat hij in hetzelfde tijdperk als Lionel Messi en Cristiano speelt", stelt Waterreus. "Anders was hij één van de allerbesten."

De analist verwacht een 3-1 overwinning voor Bayern München. "Lewandowski gaat scoren, daar kun je bijna niet omheen. Laten we hopen dat Robben ook scoort. Ik durf me niet eens te wagen aan een voorspelling wie dan de derde gaat maken, want er zijn zoveel spelers bij Bayern die een doelpunt kunnen maken."

Heitinga

Ook mede-analist John Heitinga verwacht een 3-1 zege voor de Duitsers. "Bayern is in de Champions League al vijftien duels ongeslagen en Manuel Neuer heeft al honderd keer een clean sheet gehouden."

Heitinga verheugt zich op de wedstrijd. "Ik zit hier met een glimlach. Beide ploegen willen spelen. Bayern München heeft toptrainers gehad met Louis van Gaal, Josep Guardiola en nu Carlo Ancelotti."

"Arsenal heeft al jarenlang dezelfde trainer, maar prijzen pakken is toch wel een probleem", zegt Heitinga. "Arsène Wenger laat de ploeg attractief voetbal spelen, maar ze komen nooit verder dan de achtste finale."

