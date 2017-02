Luis Enrique denkt dat er wonder nodig is voor 'inferieur' Barcelona

"Het is nog niet beslist, want we zijn pas halverwege", bleef de trainer van Barcelona nog enigszins optimistisch. "Ik verlies de hoop nog niet, maar er is wel een heldendaad nodig."

Barcelona had dinsdag nauwelijks iets in te brengen en stapte met een 4-0 nederlaag van het veld in het Parc des Princes. "De uitslag geeft weer wat zich op het veld afspeelde", erkende Enrique. "Zij waren duidelijk de betere."

Sergio Busquets moest zich aansluiten bij de woorden van zijn coach. "Ze speelden beter, ze waren tactisch beter en ze waren fysiek beter", analyseerde de controlerende middenvelder na afloop in Parijs.

Inferieur

Volgens Enrique slaagde zijn ploeg er niet in de Franse muur te doorbreken. "Ze verdedigden uitstekend en hebben ons vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Wij waren inferieur, zowel met als zonder bal", was de harde conclusie van de Spanjaard.

"Het begin was duidelijk voor hen, maar daarna was er een periode waarin wij op gelijke hoogte konden komen via André Gomes. Vervolgens deed PSG ons telkens pijn met snelle uitbraken. Toen werd het nog twee, drie en zelfs vier..."

Over drie weken mag Barcelona op herhaling. Op woensdag 8 maart verdedigen de Fransen de ruime marge in Camp Nou.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League