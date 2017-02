Directeur Kluivert geniet van spel PSG tegen oude club Barcelona

De Franse kampioen maakte in het Parc des Princes gehakt van de Catalanen. PSG liet met 4-0 weinig heel van het onmachtige Barcelona.

"We zaten er vanaf de eerste minuut vol op", analyseerde directeur Kluivert voor de camera van NUsport. "We hebben Barcelona niet laten voetballen."

Coach Unai Emery had van tevoren een perfect strijdplan uitgedokterd volgens Kluivert. "Als je Barcelona laat voetballen, krijg je het moeilijk. Als je er kort op zit en bepaalde spelers niet aan de bal laat, dan kun je ver komen."

Meer verwacht

Kluivert, die zelf tussen 1998 en 2004 als speler onder contract stond in Camp Nou, had de 'Blaugranas' echter zelden zo ver door de ondergrens zien zakken. "Ik heb Barcelona niet vaak zo gezien. Ik had meer van ze verwacht."

Over drie weken, op woensdag 8 maart, verdedigt PSG de marge van vier in Barcelona. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat de Fransen zich onder de laatste acht clubs scharen, denkt Kluivert.

"Dit mogen we echt niet meer weggeven, maar we hebben gezegd: geniet van dit mooie resultaat, maar weet dat het kan spoken in Camp Nou", waarschuwt de 40-jarige Amsterdammer.

