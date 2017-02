Benfica profiteert van slordig Dortmund in achtste finales Champions League

Kostas Mitroglou zorgde vlak na rust tegen de verhouding in voor de enige treffer in Estadio da Luz. Pierre-Emerick Aubameyang miste nog een penalty namens de Duitsers.

Dortmund was veel beter dan Benfica, maar verzuimde dat krachtsverschil uit te drukken in de score. Dat was met name te wijten aan het gebrek aan scherpte bij Aubameyang.

De 27-jarige Gabonees miste vier opgelegde kansen. Na een klein uur spelen mocht hij aanleggen vanaf elf meter, maar hij schoot recht door het midden en vond doelman Ederson op zijn weg.

Hoekschop

Benfica mocht blij zijn dat het halverwege 0-0 stond. Het team van coach Rui Vitoria gaf Dortmund kort na de pauze een les in doeltreffendheid. Uit een hoekschop werd de bal richting Mitroglou gekopt. De Griekse aanvaller kon de bal na weifelend optreden van keeper Roman Bürki aannemen en over de doellijn werken.

Na die onverwachte treffer bleven de bezoekers beter. Naast de gemiste penalty van Aubameyang was 'BVB' nog een paar keer gevaarlijk. Benfica trok de zege echter over de streep. De return in Dortmund is op woensdag 8 maart.

