PSG vernedert Barcelona en is dicht bij kwartfinales Champions League

PSG staat daardoor al met één been in de kwartfinales. Barcelona moet serieus vrezen dat het voor het eerst sinds 2007 niet verder komt dan de achtste finales van het Europese miljoenenbal.

Over drie weken, op woensdag 8 maart, is de return in Camp Nou. De Catalanen moeten dan de treffers van Angel Di Maria (twee), Julian Draxler en Edinson Cavani ongedaan zien te maken.

Het lijkt een onmogelijke opgave voor Barcelona, want nog nooit lukte het een club in het Europese voetbal om een 4-0 nederlaag ongedaan te maken in de return.

Vrije trap

Barcelona had in Parijs weinig tot niets in te brengen. Al na achttien minuten brak Di Maria de ban in de Franse hoofdstad. De Argentijn verraste doelman Marc-André ter Stegen met een vrije trap en zorgde zo voor de verdiende voorsprong van de Parijzenaren.

Ook na de openingstreffer bleef de thuisploeg eenvoudig overeind. Alleen André Gomes dook een keer op voor het vijandelijke doel, maar hij zag zijn inzet via keeper Kevin Trapp in het zijnet belanden. Vijf minuten voor rust verdubbelde Draxler de marge namens het oppermachtige PSG.

In de tweede helft veranderde het speelbeeld niet en tien minuten na de hervatting was het voor de derde keer raak. De jarige Di Maria (29) krulde de bal van buiten het strafschopgebied op fraaie wijzer achter Ter Stegen.

Genadeklap

Het onmachtige Barcelona kon daar niets tegenoverstellen en in de 72e minuut deelde Cavani de genadeklap uit. De Uruguayaanse spits luisterde zijn dertigste verjaardag op door knap in de korte hoek raak te schieten en het kwartet vol te maken.

In het vervolg leek PSG genade te tonen en wat gas terug te nemen, waardoor verdere schade Barcelona bespaard bleef. Barça had zelfs nog kans op een iets betere uitgangspositie voor de return, maar verdediger Samuel Umtiti kopte van dichtbij op de paal.

