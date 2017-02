Bale moet nog wachten op rentree voor Real Madrid

Bale is wel hersteld van de enkelblessure die hem bijna drie maanden aan de kant hield. De aanvaller deed dinsdag volledig mee aan de groepstraining bij Real Madrid.

"Het gaat goed met hem", zegt trainer Zinedine Zidane op de persconferentie in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Napoli. "Maar hij is drie maanden uit de roulatie geweest en we moeten dus voorzichtig met hem zijn."

Bale raakte eind november in het Champions League-duel tussen Sporting Lissabon en Real Madrid (1-2) geblesseerd aan zijn enkel. Hij moest een operatie aan het gewricht ondergaan. De Welshman hervatte zondag de training.

Ronaldo

Ook Cristiano Ronaldo trainde dinsdag weer mee. De Portugese sterspeler liet maandag de oefensessie uit voorzorg schieten.

Ronaldo trainde maandag niet mee omdat hij afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Osasuna een trap op zijn rechterbeen kreeg.

Zidane verwacht dat het duel met Napoli geen eenvoudige klus gaat worden. "Het wordt een lastige wedstrijd", aldus de Franse coach. "Ze zijn verdedigend erg sterk en hebben een aantal snelle, technisch begaafde spelers."

"Om hen tegen te houden moeten we ons goed concentreren. We gaan het in ieder geval zwaar krijgen en streven ernaar om thuis de nul te houden."

