'Bij FC Barcelona valt de relaxedheid en de vrolijkheid op'

"Wat mij opvalt aan dit Barcelona is de relaxedheid en de vrolijkheid die het team uitstraalt", zegt De Boer, die zelf in 1999 en 2000 in Catalonië speelde. "Ik kan uit mijn tijd herinneren dat er bij een uitwedstrijd een dag van tevoren altijd een fles rode wijn op tafel stond bij de lunch. Dat geeft maar aan dat het in die tijd ook al redelijk relaxed was en dat er meerdere wegen naar Rome leiden."

De analist van Veronica verwacht vanavond een 2-2 gelijkspel in het Parc des Princes. "Voor Barcelona zal Luis Suarez scoren en Lionel Messi, uiteraard. Bij PSG gaat Cavani er zeker twee maken, hij heeft er dit seizoen al meer dan twintig in liggen."

Di Maria

Mede-analist Gertjan Verbeek voorspelt een 1-2 zege voor Barcelona, met doelpunten van Messi en Suarez voor de Catalanen en van Cavani of Angel Di Maria voor de Fransen.

"Paris Saint-Germain heeft op dit moment te veel problemen om doelpunten te maken, dat heeft natuurlijk te maken met het vertrek van Zlatan Ibrahimovic", zegt Verbeek. "Het elftal heeft zich lang opgetrokken aan een sterke balvaste spits."

"Paris Saint-Germain heeft geen vaste cultuur van voetballen, dat heeft Barcelona natuurlijk wel. Daarom is Barcelona ook mijn favoriet"

Verbeek verwacht veel van Di Maria. "Hij heeft een moeizame periode gehad, maar in Parijs heeft hij toch weer het licht gezien. Dat is een speler die een elftal bij de hand kan nemen en voor openingen kan zorgen."

