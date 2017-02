De UEFA Champions League-samenvattingen van dinsdag en woensdag

Paris Saint-Germain-FC Barcelona (4-0)

In het Parc des Princes verraste PSG dinsdag door met liefst 4-0 te winnen van FC Barcelona. Na een ruststand van 2-0 door doelpunten van Angel Di Maria en Julian Draxler voerden nogmaals Di Maria en Edinson Cavani de score in de tweede helft verder op.

Benfica-Borussia Dortmund (1-0)

Ondanks een overwicht en grote kansen voor met name Pierre-Emerick Aubameyang (hij miste onder meer een strafschop) ging Dortmund dinsdag met 1-0 onderuit in Lissabon. Kostas Mitroglou bracht de Benfica-fans vlak na rust in extase.

Bayern München-Arsenal (5-1)

Bayern München is na een wedstrijd tegen Arsenal zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. De ‘Rekordmeister’ won woensdag in de Allianz Arena mede dankzij een wonderschone goal van Arjen Ronnen met liefst 5-1.

Real Madrid-Napoli (3-1)

Mooie doelpunten waren er woensdag ook in Estadio Santiago Bernabéu. Lorenzo Insigne schoot van grote afstand raak voor Napoli, maar Real Madrid won met 3-1. Vooral de goal van Casemiro was het aanzien meer dan waard.

Volgende week worden in de achtste finales nog Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, Manchester City-AS Monaco, FC Porto-Juventus en Sevilla-Leicester City afgewerkt.