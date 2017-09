'Aantal vrouwelijke bestuurders beursbedrijven opnieuw gedaald'

Het totaal daalde van vijftien naar dertien vrouwen. Het percentage vrouwelijke bestuurders nam daarmee af van 7,1 naar 6,2 procent, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de Female Board Index, een onderzoek van professor Mijntje Lückerath van de TIAS School for Business and Society.

Het aantal vrouwen in de functie van commissaris nam wel licht toe, tot 24, 6 procent. In 2016 was dat nog 23,1 procent. Het aandeel van vrouwen op topposities blijft echter nog altijd achter bij het wettelijke streven van 30 procent.

Slechts zes bedrijven voldoen aan dat streven en hebben voldoende vrouwen in zowel de raad van bestuur (rvb) als de raad van commissarissen (rvc).

31 procent van de bedrijven heeft wel voldoende vrouwen in de rvc, maar niet in het bestuur. Databedrijf Wolters Kluwer heeft met 44 procent de meeste vrouwen in de rvb en rvc.

Nieuw

Van alle nieuwe commissarissen is een kwart vrouw. Daarentegen werden er maar twee nieuwe vrouwelijke bestuurders benoemd, een ruime 8 procent van het totaal.

Overigens komt met 56 procent een meerderheid van de nieuwe vrouwelijke commissarissen uit het buitenland.

"Het aantal vrouwelijke bestuurders had onder meer te lijden onder de overname van Delta Lloyd door NN", zeggen de onderzoekers. De twee vrouwelijke bestuursleden van Delta Lloyd moesten hierdoor het veld ruimen.

Achttien van de vijfentachtig beursbedrijven (21 procent) hebben geen enkele vrouw in een toppositie. "Ajax, FlowTraders en Pharming zijn de hekkensluiters met in totaal negen bestuurders en commissarissen waaronder geen enkele vrouw."