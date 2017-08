Administratief medewerker vanuit WW vaak aan de slag in ander beroep

"Er zijn meer kansen buiten de administratieve sector", zo meldt uitkeringsinstantie UWV dinsdag op basis van een analyse.

Vier op de tien administratief medewerkers secretariaat zijn de afgelopen vier jaar vanuit de WW overgestapt naar werk buiten de administratieve sector. Ruim één op de drie is in hetzelfde beroep aan de slag gegaan, terwijl een kwart een andere administratieve baan vond.

In de administratieve sector zijn vooral kansen in financieel-administratieve beroepen, zoals de assistent-accountant. Ook is er binnen die sector vraag naar incassomedewerkers, medewerkers p&o en projectassistenten.

Administratief medewerkers secretariaat hebben vooral kans op nieuw werk waarin zij met klantcontact te maken hebben, zoals callcentermedewerker of intercedent bij een uitzendbureau.

Ook logistieke beroepen of een beroep als woonbegeleider in een gezinsvervangend tehuis of wooncentrum zijn opties voor de voormalig administratief medewerker secretariaat, aldus het UWV.